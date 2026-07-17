Il vicepresidente americano ha confermato i legami tra Epstein e Tel Aviv, accusando Israele di sabotare l’accordo con l’Iran. Durante un podcast, ha anche affermato che l’amministrazione Trump ha gestito in modo sbagliato il rilascio dei documenti relativi a Epstein, rompendo un silenzio durato mesi. Le dichiarazioni si sono concentrate sulla gestione dei file e sui presunti collegamenti tra Epstein e entità israeliane, senza fornire ulteriori dettagli o nomi specifici.

Le dichiarazioni del vicepresidente americano J.D. Vance al podcast di Joe Rogan hanno rotto un silenzio che durava da mesi. Ammettendo senza giri di parole che l’amministrazione Trump ha «gestito malamente» il rilascio degli Epstein Files, Vance ha fatto molto più che ammettere un errore di comunicazione. Ha ufficialmente messo il sigillo della Casa Bianca sul fatto che Jeffrey Epstein non era solo un miliardario pedofilo, ma un attore profondamente inserito nelle maglie dell’intelligence americana e, soprattutto, israeliana. Ovvero il Mossad. L’ammissione di Vance che scotta. «Se la gente vuole dire che abbiamo gestito male il rilascio degli atti su Epstein, colpevoli. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - “Mossad o Cia”: Vance conferma i legami di Epstein con Tel Aviv. E accusa Israele di sabotare l’accordo Iran

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Epstein era collegato ai più alti livelli dell’intelligence sia di Israele e sia degli USA. Le dichiarazioni del vicepresidente americano J.D. Vance al podcast di Joe Rogan hanno rotto un silenzio che durava da mesi. Ammettendo senza giri di parole che l’ammini x.com