La bomba di Vance su Jeffrey Epstein | Era legato ai più alti livelli con Mossad e Cia

Notizia in breve

Il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato in un podcast che Jeffrey Epstein era collegato ai livelli più alti di Mossad e CIA. Le sue affermazioni sono arrivate dopo mesi di silenzio e hanno riguardato anche la gestione dei documenti sui file di Epstein da parte dell’amministrazione Trump. Vance ha criticato la gestione di queste informazioni, senza fornire dettagli ulteriori sulle sue affermazioni sui collegamenti di Epstein con agenzie di intelligence.