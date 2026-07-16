La bomba di Vance su Jeffrey Epstein | Era legato ai più alti livelli con Mossad e Cia
Il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato in un podcast che Jeffrey Epstein era collegato ai livelli più alti di Mossad e CIA. Le sue affermazioni sono arrivate dopo mesi di silenzio e hanno riguardato anche la gestione dei documenti sui file di Epstein da parte dell’amministrazione Trump. Vance ha criticato la gestione di queste informazioni, senza fornire dettagli ulteriori sulle sue affermazioni sui collegamenti di Epstein con agenzie di intelligence.
Le dichiarazioni del vicepresidente americano J.D. Vance al podcast di Joe Rogan hanno rotto un silenzio che durava da mesi. Ammettendo senza giri di parole che l’amministrazione Trump ha «gestito malamente» il rilascio degli Epstein Files, Vance ha fatto molto più che ammettere un errore di comunicazione. Ha ufficialmente messo il sigillo della Casa Bianca sul fatto che Jeffrey Epstein non era solo un miliardario pedofilo, ma un attore profondamente inserito nelle maglie dell’intelligence americana e, soprattutto, israeliana. Ovvero il Mossad. L’ammissione di Vance che scotta. «Se la gente vuole dire che abbiamo gestito male il rilascio degli atti su Epstein, colpevoli. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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