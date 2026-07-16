15 Luglio 2026 – La rivelazione di JD Vance | Epstein avrebbe avuto legami con il Mossad

Il vicepresidente statunitense ha dichiarato che Jeffrey Epstein avrebbe mantenuto rapporti con funzionari dell’intelligence israeliana, secondo voci non confermate. La notizia si basa su affermazioni di Vance, che avrebbe ripreso indiscrezioni riguardanti i legami tra il finanziere morto e il Mossad. Non ci sono prove ufficiali a supporto di queste affermazioni, e le fonti rimangono anonime. La notizia ha suscitato attenzione sui possibili collegamenti tra Epstein e servizi segreti stranieri.

Il vicepresidente statunitense JD Vance afferma che Jeffrey Epstein avrebbe avuto legami con i più alti livelli dell’intelligence israeliana, riprendendo voci non provate riguardanti i legami del defunto pedofilo condannato con il Mossad. Facendo apparentemente riferimento ai documentati legami di Epstein con l’ex primo ministro israeliano Ehud Barak, Vance afferma: “ Epstein sembrava essere collegato agli elementi di sinistra dello Stato profondo israeliano. Una cosa che ho sempre trovato affascinante. Negli Usa aveva contatti a tutto campo “. Quasi la metà dei deputati democratici alla Camera hanno votato a favore del taglio degli aiuti a Israele. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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