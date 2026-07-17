Nella notte, un attacco missilistico russo ha colpito Odessa, causando due morti e otto feriti. Secondo un rappresentante locale, un missile ha centrato un edificio residenziale, provocando danni e perdite umane. Durante l’attacco, è stato distrutto un bombardiere russo Tu-95, come annunciato dal presidente ucraino. Nessuna altra informazione su eventuali danni a infrastrutture o obiettivi militari è stata comunicata.

Due morti e otto feriti sono il bilancio di un attacco missilistico russo lanciato nella notte sulla città di Odessa, nel sud dell’Ucraina. Lo ha comunicato il vicesindaco Oleksandr Filatov: «Un missile ha colpito un edificio residenziale. Purtroppo, due persone hanno perso la vita. Secondo le ultime informazioni, al momento si contano otto feriti, tra cui due bambini», ha scritto su Telegram Filatov, che aggiunge: «Sono stati danneggiati edifici residenziali, un edificio religioso, una scuola materna, veicoli e altre infrastrutture civili. Tra le vittime figura una donna che al momento dell’attacco stava passeggiando in un parco con dei bambini. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Mosca attacca Odessa nella notte: due morti e otto feriti. Zelensky: distrutto bombardiere russo Tu-95

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Odessa nel mirino: Mosca intensifica gli attacchi mirati

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