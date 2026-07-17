È morto oggi a 91 anni l’allenatore che portò il Verona a vincere lo scudetto. Durante la sua carriera, ha ottenuto successi con diverse squadre, diventando una figura iconica nel calcio italiano. La sua morte è stata annunciata ufficialmente. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulla data di funerale. La notizia ha suscitato reazioni tra appassionati e addetti ai lavori.

VERONA – E’ morto oggi, 17 luglio 2026, a 91 anni, Osvaldo Bagnoli, allenatore mito. Portò il Verona allo scudetto e mise a segno imprese con varie società. L’Hellas Verona lo aveva eletto presidente onorario. In un post ha scritto: “Impossibile racchiudere in poche righe cosa ha rappresentato e rappresenta per l’Hellas Verona Osvaldo Bagnoli. Originario della Bovisa, quartiere operaio di Milano, e di umili origini, Osvaldo ha conservato in ogni sua parola e in ogni suo gesto un’umiltà che hanno ispirato rispetto e ammirazione da ogni persona e tifoso incontrato sul proprio cammino”. “Dopo un inizio di carriera da giocatore al Milan – prosegue il post – è proprio al Verona che Osvaldo si è imposto per quattro anni come mezz’ala dall’ottima predisposizione al gol – ricorda il Club -. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Morto Osvaldo Bagnoli, allenatore mito del Verona campione d’Italia

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