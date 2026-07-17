È morto Osvaldo Bagnoli, l’allenatore che nella stagione 1984-85 portò l’Hellas Verona a vincere lo scudetto. La squadra, in un’epoca di grande competitività in Serie A, conquistò il titolo sotto la sua guida. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo del calcio. Bagnoli, noto per aver guidato la squadra alla vittoria, aveva avuto una lunga carriera da allenatore. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore.

Mondo del calcio in lutto per la morte di Osvaldo Bagnoli, allenatore che nella stagione 198485 guidò l’ Hellas Verona alla conquista dello scudetto in una Serie A che, all’epoca, era la NBA del pallone. Aveva 91 anni. Nel corso della carriera aveva anche allenato Genoa e Inter. La carriera del “mago della Bovisa”. Nato nel 1935 alla Bovisa, quartiere della periferia settentrionale di Milano, come calciatore Bagnoli aveva iniziato la carriera nel Milan, vincendo lo scudetto nel 1957. Di ruolo centrocampista, aveva poi vestito le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spal e Verbania. In seguito aveva iniziato la carriera di allenatore sulla panchina della Solbiatese, in Serie C. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Segui gli aggiornamenti su Verona.

© Lettera43.it - Morto Osvaldo Bagnoli, allenatore del Verona campione d’Italia nel 1985

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Osvaldo Bagnoli è morto: storico allenatore del Verona campione d?Italia nel 1985, guidò anche Inter e GenoaÈ deceduto Osvaldo Bagnoli, ex allenatore noto per aver conquistato lo scudetto con l'Hellas Verona nella stagione 1984-1985.

Leggi anche: E' morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dello scudetto dell'Hellas Verona nel 1985

Temi più discussi: ULTIM'ORA | E' MORTO OSVALDO BAGNOLI; Addio a Bagnoli a 91 anni, l'uomo dello storico scudetto del Verona; Genoa, via ufficial al ritiro. De Rossi: Bello ritrovarsi, c'è grande carica; Morta Louise Lasser, seconda moglie e prima musa di Woody Allen protagonista di Il dittatore dello stato libero di Bananas.

Osvaldo Bagnoli è morto, addio all’allenatore dello storico scudetto del Verona x.com

Osvaldo Bagnoli, morto a 91 anni l'allenatore che portò l'Hellas Verona a vincere lo scudettoVERONA - E' morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore che portò l'Hellas Verona a vincere lo lo storico scudetto del 1985. Aveva compiuto 91 anni lo scorso ... ilgazzettino.it

E' morto Osvaldo Bagnoli, aveva 91 anni. Fu l'allenatore dello storico Scudetto del VeronaE' mancato l'ex tecnico milanese, che guidò l'Hellas tricolore ... msn.com