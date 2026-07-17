Morto improvvisamente Alessandro Medici aveva 53 anni

Alessandro Medici, noto per aver partecipato a ‘Temptation Island’ nel 2020, è morto improvvisamente all'età di 53 anni. La notizia è stata confermata dall’ex compagna, con cui aveva preso parte al reality di Canale 5. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e fan.

È morto improvvisamente all’età di 53 anni Alessandro Medici, noto al pubblico per la sua partecipazione a ‘Temptation Island’ nel 2020 La tragica notizia è stata poi confermata dall’ex compagna Sofia Calesso, con la quale Medici aveva partecipato al reality di Canale 5. Nelle sue Instagram Stories, la 36enne ha condiviso una tenera foto dell’ex fidanzato insieme al suo cane, accompagnandola da un messaggio carico di dolore: “Vivrai sempre dentro di me”.ADNKRONOS Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lutto a Temptation Island addio ad Alessandro Medici Aveva solo 53 anni

Notizie e thread social correlati

Morto Alessandro Medici, ex Temptation Island: aveva 53 anni. Il dolore di Sofia Calesso sui socialAlessandro Medici, noto ex concorrente di Temptation Island del 2020, è deceduto oggi a Castel del Piano, in provincia di Grosseto.

Morto Alessandro Medici di Temptation Island 2020, forse colpito da un infarto: aveva solo 53 anniAlessandro Medici, noto per essere stato concorrente di Temptation Island nel 2020, è deceduto all'età di 53 anni.

Temi più discussi: E' morto a 53 anni Alessandro Medici di Temptation Island: Stroncato da un malore improvviso; Morto Alessandro Medici di Temptation Island 2020, forse colpito da un infarto: aveva solo 53 anni; Addio a Alessandro Medici, è morto l'ex concorrente di Temptation Island; Addio a Alessandro Medici, è morto l’ex concorrente di Temptation Island.

È morto improvvisamente all'età di 53 anni Alessandro Medici, noto al pubblico per la sua partecipazione a 'Temptation Island' nel 2020. A dare per primo la notizia è stato stamane Lorenzo Pugnaloni sulle pagine di Lollo Magazine, spiegando che l'uomo er x.com

È morto Alessandro Medici: l'ex concorrente di Temptation Island aveva 53 anni reddit

Temptation Island, Filippo Bisciglia colpito dalla morte di Alessandro Medici: Mi si è gelato il sangueLa commozione di Filippo Bisciglia per la morte di Alessandro Medici: il legame nato a Temptation Island e rimasto nel tempo. notizie.it

Alessandro Medici di Temptation Island è morto a 53 anni: l’addio di Sofia CalessoA confermare la tragica notizia della tragica scomparsa a 53 anni è stata l'ex compagna Sofia Calesso con un commovente messaggio social ... iodonna.it