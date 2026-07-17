I genitori di uno dei giovani vittime del crollo del ponte Morandi hanno dichiarato che non ci sarà mai una sentenza in grado di renderli soddisfatti, poiché il loro figlio non tornerà più. Alberto Fanfani, 32 anni, medico, e la fidanzata Marta Danisi, 29 anni, sono morti nell’incidente. I genitori hanno anche affermato che trovare il perdono è difficile, e le loro parole sono state spesso interrotte da lacrime e singhiozzi. L’ingegnere fiorentino coinvolto nel crollo è stato assolto.

"Non ci sarà mai una sentenza che possa renderci soddisfatti, perché il nostro unico figlio non c’è più e nessuno potrà mai ridarcelo". Le parole di mamma Daniela e babbo Franco, i genitori di Alberto Fanfani, 32 anni, medico, morto con la fidanzata Marta Danisi, 29 anni, nel crollo del ponte Morandi, sono spesso interrotte da lacrime e singhiozzi. Il ricordo del loro amato figlio è più vivo che mai, così come il dolore per la sua tragica scomparsa. "Alberto è qui con me - spiega il padre al telefono dalla sua casa di Gavinana -, ci parlo ogni giorno, facciamo delle battute e ridiamo insieme. Non se n’è mai andato". La notizia della sentenza non ha sorpreso né deluso i due genitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morti nel crollo del ponte Morandi. I genitori: "Difficile perdonare". Assolto l’ingegnere fiorentino

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