Firenze, 16 luglio 2026 – “Non ci sarà mai una sentenza che possa renderci soddisfatti, perché il nostro unico figlio non c’è più e nessuno potrà mai ridarcelo ". Le parole di mamma Daniela e babbo Franco, i genitori di Alberto Fanfani, 32 anni, medico di Firenze, morto con la fidanzata Marta Danisi, 29 anni, nel crollo del ponte Morandi, sono spesso interrotte da lacrime e singhiozzi. Il padre: “Alberto è qui con me, ci parlo ogni giorno, ridiamo insieme”. Il ricordo del loro amato figlio è più vivo che mai, così come il dolore per la sua tragica scomparsa. “Alberto è qui con me - spiega il padre -, ci parlo ogni giorno, facciamo delle battute e ridiamo insieme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I genitori di Alberto, morto con la fidanzata nel crollo del ponte Morandi: “Nessuna sentenza può renderci soddisfatti”

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Temi più discussi: Alberto ucciso a 17 anni da un pirata della strada: il suo ricordo diventa impegno per la sicurezza; Sassari, ha ammazzato il padre con una fiocina e tentato di uccidere la madre nel sonno: la condanna ora è definitiva; Appello per l'omicidio di Alice Scagni, chiesto l'ergastolo per il fratello Alberto. I genitori: Questa giustizia è confusa; La principessa Carolina di Monaco porta i genitori nel cuore (e sul ciondolo a forma di cuore).

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