Il 14 agosto 2018 il Ponte Morandi a Genova è crollato improvvisamente, provocando 43 morti. La ricostruzione del ponte è avvenuta in tempi rapidi, con lavori completati circa due anni dopo. Dal crollo sono iniziate le procedure legali, con un processo ancora in corso. La vicenda ha coinvolto diverse tappe giudiziarie, senza ancora una decisione definitiva.

Roma, 16 luglio 2026 – L’improvviso cedimento, il forte boato, la distruzione. Era la mattina del 14 agosto 2018 quando a Genova crollò il Ponte Morandi, lasciando una ferita indelebile al cuore del capoluogo ligure. Il bilancio fu di 43 vittime travolte dal crollo, di cui le ultime quattro trovate dopo cinque giorni di ricerche. E furono 500 gli abitanti della zona sfollati. Quattro anni dopo, 7 luglio 2022, iniziò il dibattimento per un totale di 284 udienze fino ad arrivare alla sentenza di oggi, giovedì 16 luglio. Uno dei processi più imponenti che sia mai stato celebrato nelle aule di giustizia italiane. Quel maledetto 14 agosto 2018. Inaugurato nel 1967, il ponte Morandi era lungo oltre un chilometro, con tre piloni di cemento armato a sostenerlo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ponte Morandi, dal tragico crollo del 14 agosto 2018 a oggi: i 43 morti, la ricostruzione in tempi record e le tappe del processo

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PONTE MORANDI: il vero motivo del crollo (ricostruzione 3D)

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