L'allenatore Osvaldo Bagnoli è deceduto. L'Hellas Verona, squadra con cui vinse lo scudetto nel 1985 sotto la sua guida, ha espresso il proprio cordoglio, definendolo il più grande di tutti e affermando che già si sente la sua mancanza. La società ha pubblicato un messaggio di commozione, ricordando il contributo di Bagnoli al club. La notizia ha suscitato reazioni di dolore tra tifosi e addetti ai lavori.

L'Hellas Verona, vincitrice di uno storico scudetto nel 1985 proprio con Bagnoli in panchina, è stata tra le prime società a esprimere il suo cordoglio per la morte dell'allenatore. Ecco il comunicato ufficiale:, Verona - Con infinita tristezza e commozione, Hellas Verona FC piange la scomparsa del proprio Presidente Onorario, Osvaldo Bagnoli, ora e per sempre Leggenda inimitabile non solo del nostro Club, ma di tutto il calcio italiano., Impossibile racchiudere in poche righe cosa ha rappresentato e rappresenta per l’Hellas Verona Osvaldo Bagnoli. Originario della Bovisa, quartiere operaio di Milano, e di umili origini, Osvaldo ha conservato in ogni sua parola e in ogni suo gesto un’umiltà che hanno ispirato rispetto e ammirazione da ogni persona e tifoso incontrato sul proprio cammino. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Morte Osvaldo Bagnoli, il cordoglio dell'Hellas: "Il più grande di tutti. Ci manchi già"

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Quarant'anni fa lo scudetto dell'Hellas Verona: il ricordo di un trionfo leggendario guidato da Osvaldo BagnoliIl 17 luglio è deceduto Osvaldo Bagnoli, allenatore che nel 1985 guidò l'Hellas Verona alla conquista del suo primo scudetto.

Lutto nel calcio: è morto Osvaldo Bagnoli, il cordoglio dell’Inter per l’ex allenatore nerazzurroOsvaldo Bagnoli, ex allenatore dell’Inter e protagonista dello scudetto con il Verona, è morto a 91 anni.

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La morte di Osvaldo Bagnoli x.com

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