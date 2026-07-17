Addio a Osvaldo Bagnoli | a 91 anni muore l’allenatore dello scudetto con il Verona

È morto all’età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, ex allenatore dell’Hellas Verona. Bagnoli è ricordato per aver guidato la squadra al suo storico scudetto nel 1985. La notizia è stata comunicata dall'ospedale Borgo Roma, dove si trovava. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso.

Si è spento all’età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, l’allenatore dell' Hellas Verona che vinse lo scudetto storico del 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città veneta. L’ex allenatore, prima calciatore, oltre al Verona ha allenato altre squadre di Serie A tra le quali l'inter e il Genoa. La carriera di Bagnoli. Nato a Milano il 3 luglio 1935, nella sua carriera da calciatore ha ricoperto il ruolo di centrocampista: dopo aver iniziato nelle giovanili di Ausonia e Milan, Bagnoli ha indossato la maglia rossonera della prima squadra per poi passare a Verona, Udinese, Spal, Catanzaro e Verbania. Come allenatore, invece, ha iniziato come vice sulla panchina di Verbania, Solbiatese e Como per poi allenare la prima squadra di Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona (dove vinse lo scudetto nella stagione 1984-1985), Genoa e Inter. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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