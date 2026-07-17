L’ex centrocampista dell’Inter ha ricordato con affetto il tecnico scomparso, definendolo una persona di grande valore. Ha anche ripercorso la stagione 1992-93, quando la squadra lottò per lo scudetto. La morte di Bagnoli ha suscitato molta tristezza tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di calcio. La notizia è stata diffusa attraverso un’intervista esclusiva, in cui si sono condivisi ricordi e sentimenti legati alla figura del tecnico.

L’ex centrocampista dell’Inter Berti rende omaggio al tecnico scomparso e ripensa alla corsa scudetto della stagione 199293. La scomparsa di Osvaldo Bagnoli ha suscitato profonda commozione nel mondo del calcio italiano. L’ex allenatore, entrato nella storia per l’indimenticabile scudetto conquistato con il Verona nella stagione 198485, ha lasciato un segno anche nelle altre piazze in cui ha lavorato, tra cui l’ Inter, guidata nella stagione 199293 fino a un sorprendente secondo posto alle spalle del Milan. LEGGI ANCHE: le ultimissime in Serie A A ricordarlo è stato Nicola Berti, che ai microfoni di Internews24 ha ripercorso quei mesi vissuti in nerazzurro, soffermandosi sia sulle qualità umane del tecnico sia su quella memorabile rincorsa al vertice del campionato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Morte Bagnoli, il ricordo di Nicola Berti a Internews24: «Era una grandissima persona» – ESCLUSIVA

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