Morta Valentina Baldini figlia di Silvio ct dell' Italia aveva 38 anni ed era affetta da tetraparesi spastica

Valentina Baldini è morta venerdì 17 luglio a 38 anni. Era affetta da tetraparesi spastica, una malattia muscolare che le impediva di muoversi normalmente. Sin dalla nascita, aveva vissuto con questa condizione. Era la figlia di un allenatore di calcio noto per aver guidato la nazionale Under 21. La malattia aveva portato a una condizione fisica che, secondo quanto dichiarato, la faceva sembrare una bambina di quattro anni.

Venerdì 17 luglio 2026 Valentina Baldini è morta a 38 anni. Era la figlia di Silvio, ct dell’Italia Under 21. Sin dalla nascita era affetta da una tetraparesi spastica, una grave malattia muscolare che – aveva dichiarato lo stesso allenatore nella sua autobiografia Il calcio vincente – la rendeva “una bambina di 4 anni nel corpo di una donna“. I funerali si terranno sabato 18 luglio alla Chiesa del Casone di Marina di Massa. Chi era Valentina Baldini, figlia di Silvio Silvio Baldini aveva dedicato alcune pagine della sua autobiografia alla figlia, elogiandola anche in diverse interviste: “Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Valentina Baldini è morta, la figlia del ct Silvio aveva 30 anni

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