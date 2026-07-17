Un'attrice nota per aver interpretato il ruolo nel film natalizio del 1992 è deceduta all'età di 81 anni. La sua morte è stata annunciata da fonti vicine alla famiglia. La sua carriera si è estesa su diversi decenni, rendendola un volto riconoscibile durante le festività. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan. La famiglia ha confermato che l'attrice è morta pacificamente.

Hollywood piange la scomparsa di una delle sue attrici caratteriste più amate. E di un volto che la maggior parte di noi ha visto ogni Natale dal 1992. Brenda Fricker, l’ attrice irlandese vincitrice di un Oscar che ha conquistato il cuore di milioni di persone nei panni della gentile “signora dei piccioni” in “Mamma, ho riperso l’aereo – Mi sono smarrito a New York”, è morta all’età di 81 anni. Il suo agente ha confermato la notizia venerdì. Rendendo omaggio a un’artista straordinaria la cui carriera si è estesa per oltre sei decenni. E che ha lasciato un segno indimenticabile nel cinema, in televisione e a teatro. Sebbene molti fan più giovani ricordino la Fricker per la sua commovente interpretazione al fianco di Macaulay Culkin nel classico natalizio del 1992, il suo più grande successo di critica era arrivato solo pochi anni prima. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Morta l’attrice di ”Mamma, ho riperso l’aereo” a 81 anni

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