Morta la bimba intrappolata in piscina a Sestri Levante la famiglia dona gli organi

Da genova.repubblica.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La bambina di 11 anni rimasta intrappolata in una piscina a Sestri Levante è deceduta. L’incidente si è verificato mercoledì pomeriggio nei Bagni Segesta. La famiglia ha deciso di donare gli organi della piccola, che non ha superato le ferite riportate nell’incidente. La vittima è originaria di Suisio, in provincia di Bergamo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, senza ulteriori dettagli al momento.

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Non ce l'ha fatta la piccola Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, in provincia di Bergamo, rimasta vittima del tragico incidente avvenuto mercoledì pomeriggio nella piscina dei Bagni Segesta di Sestri Levante. Dopo quasi due giorni di ricovero nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era arrivata in condizioni disperate, il suo cuore ha smesso di battere. "L'intero ospedale - si legge nella nota del Pediatrico - si stringe intorno alla famiglia in questo momento di inimmaginabile dolore, esprimendo profonda gratitudine per una scelta capace di trasformare un vuoto incolmabile in speranza concreta per altre famiglie". 🔗 Leggi su Genova.repubblica.it

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