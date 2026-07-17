morta la bimba intrappolata in piscina a sestri levante la famiglia dona gli organi

Notizia in breve

La bambina di 11 anni rimasta intrappolata in una piscina a Sestri Levante è deceduta. L’incidente si è verificato mercoledì pomeriggio nei Bagni Segesta. La famiglia ha deciso di donare gli organi della piccola, che non ha superato le ferite riportate nell’incidente. La vittima è originaria di Suisio, in provincia di Bergamo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, senza ulteriori dettagli al momento.