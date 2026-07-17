Una bambina di 11 anni è morta dopo essere rimasta incastrata con i capelli in un bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. È stata portata in condizioni critiche all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, ma non si è salvata. La piccola era stata trovata in difficoltà poco prima. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma i tentativi di rianimarla sono stati vani.

È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d’urgenza all’ ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova in condizioni critiche, ma non ce l’ha fatta. La Direzione sanitaria dell’ospedale ha dato la comunicazione con una nota diffusa in mattinata. “La Direzione Sanitaria dell’Istituto Giannina Gaslini comunica, con profondo dolore, il decesso della bambina di 11 anni giunta in condizioni disperate presso l’ospedale pediatrico genovese dopo essere rimasta trattenuta sott’acqua in piscina. Il decesso è stato dichiarato nella notte, al termine del periodo di osservazione e degli accertamenti clinici previsti dal protocollo”, è scritto nella nota dell’ospedale Gaslini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata in una piscina a Sestri Levante. Il comunicato del Gaslini di Genova

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MORTA la bambina di 11 anni rimasta incastrata in PISCINA

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