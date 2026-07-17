morta la bambina di 11 anni rimasta incastrata nel bocchettone della piscina

Notizia in breve

Una bambina di 11 anni è deceduta dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. È stata trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, ma non è sopravvissuta. La bambina è deceduta nelle ore successive al ricovero. La piscina coinvolta è una piscinetta di piccole dimensioni. La dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita.