Una ragazzina di 13 anni è stata portata in ospedale in condizioni gravissime dopo essere stata risucchiata da un bocchettone di una piscina in una struttura balneare a Sestri Levante. È stata soccorsa immediatamente e trasportata d’urgenza in ospedale. La ragazza si trovava in acqua quando si è verificato l’incidente, che ha richiesto l’intervento dei soccorritori. La dinamica esatta non è ancora nota.

Una ragazzina di 13 anni è stata soccorsa in condizioni gravi e portata d’urgenza in ospedale dopo essere stata risucchiata da un bocchettone di una piscina all’interno di una struttura balneare di Sestri Levante (in provincia di Genova). Un incidente avvenuto in pochi secondi: mentre la ragazzina stava nuotando nella piscina, è stata risucchiata dal bocchettone per i capelli ed è rimasta sott’acqua. Soccorsa immediatamente, è stata riportata in superficie e affidata alle cure del 118, che ha disposto il trasferimento d’urgenza in elicottero all’ospedale pediatrico di Genova dov’è arrivata in condizioni gravissime, dopo essere stata rianimata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sestri Levante, 13enne risucchiata da un bocchettone in piscina: è gravissima

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