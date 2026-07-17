È morta all'età di 88 anni Enoe Bonfanti, moglie di un noto giornalista italiano. La coppia ha condiviso 58 anni di vita, iniziata in un brefotrofio. Lui la chiamava “la Bonfanti”, lei invece “Babbo”. Bonfanti ha vissuto in modo riservato, mantenendo una distanza dai riflettori, nonostante il suo legame con uno dei giornalisti più noti del paese.

Lui la chiamava “la Bonfanti”, per cognome. Lei lo chiamava “Babbo”. È morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri per cinquantotto anni: una donna che ha attraversato in disparte la vita di uno dei giornalisti più rumorosi d’Italia, e che di quella distanza dai riflettori aveva fatto una scelta precisa. Era ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano, dopo un intervento chirurgico affrontato al San Raffaele all’inizio di giugno. A portarla via sono state le complicazioni di un’infezione batterica. È rimasta lucidissima fino alla fine. I funerali si terranno nei prossimi giorni a Milano, in forma strettamente privata. “Vittorio era povero in canna”. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri: 58 anni insieme cominciati in un brefotrofio

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È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri dopo 58 anni insieme

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