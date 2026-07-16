È morta Enoe Bonfanti la moglie di Vittorio Feltri | erano sposati da 58 anni

Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, è deceduta. Nata nel 1938, era sposata con il giornalista dal 15 giugno 1968, un matrimonio durato 58 anni.

È morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri. Nata nel 1938, da 58 anni era sposata con il giornalista, con il matrimonio celebrato il 15 giugno del 1968. Faceva la puericultrice a Bergamo, al brefotrofio dove lui, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle. E così è nato il loro legame e poi due figli, Mattia e Fiorenza. Lei riservata, un lavoro a scrivere le scalette dei programmi a Mediaset dove i colleghi hanno scoperto di chi era moglie solo quando Silvio Berlusconi era venuto a cercarla. Feltri, intanto, dall’Eco di Bergamo è arrivato al Corriere della sera, per diventare poi direttore dell’Europeo, dell’Indipendente, del Giornale al posto di Indro Montanelli e di Libero, a più riprese. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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È morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri dopo 58 anni insieme

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