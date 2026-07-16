Morta Enoe Bonfanti moglie di Vittorio Feltri | la coppia è stata sposata per 58 anni
Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, è deceduta. La coppia, sposata da 58 anni, condivideva una lunga vita insieme. Lei lo chiamava “Babbo”, lui chiamava lei “Bonfanti”. La loro relazione durava da oltre mezzo secolo, segnando un'unione di lunga data.
Lei lo lo chiamava “Babbo”, lui chiamava lei “Bonfanti”, cioè per cognome. Sono stati sposati 58 anni, una vita intera, in nome della loro famiglia. Lei, Enoe, schiva, riservata, impegnata a tirare su i figli e a lavorare a Mediaset senza farsi riconoscere, senza mai partecipare alla vita mondana e alle scorribande di lui, il celebre marito, Vittorio Feltri, oggi consigliere regionale di Fratelli d’Italia, per tutta la vita giornalista fra i più veementi e rissosi della destra nazionale. Dopo tutta una vita trascorsa assieme, è mancata la signora Enoe Bonfanti, nata nel 1938, sposata con Feltri dal 15 giugno del 1968. Si erano conosciuti al brefotrofio dove Feltri, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it
Addio a Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri: erano sposati da 58 anni
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