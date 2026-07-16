Morta Enoe Bonfanti moglie di Vittorio Feltri | la coppia è stata sposata per 58 anni

Da milano.repubblica.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, è deceduta. La coppia, sposata da 58 anni, condivideva una lunga vita insieme. Lei lo chiamava “Babbo”, lui chiamava lei “Bonfanti”. La loro relazione durava da oltre mezzo secolo, segnando un'unione di lunga data.

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Lei lo lo chiamava “Babbo”, lui chiamava lei “Bonfanti”, cioè per cognome. Sono stati sposati 58 anni, una vita intera, in nome della loro famiglia. Lei, Enoe, schiva, riservata, impegnata a tirare su i figli e a lavorare a Mediaset senza farsi riconoscere, senza mai partecipare alla vita mondana e alle scorribande di lui, il celebre marito, Vittorio Feltri, oggi consigliere regionale di Fratelli d’Italia, per tutta la vita giornalista fra i più veementi e rissosi della destra nazionale. Dopo tutta una vita trascorsa assieme, è mancata la signora Enoe Bonfanti, nata nel 1938, sposata con Feltri dal 15 giugno del 1968. Si erano conosciuti al brefotrofio dove Feltri, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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Addio a Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri: erano sposati da 58 anni

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