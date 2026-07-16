Lei lo lo chiamava “Babbo”, lui chiamava lei “Bonfanti”, cioè per cognome. Sono stati sposati 58 anni, una vita intera, in nome della loro famiglia. Lei, Enoe, schiva, riservata, impegnata a tirare su i figli e a lavorare a Mediaset senza farsi riconoscere, senza mai partecipare alla vita mondana e alle scorribande di lui, il celebre marito, Vittorio Feltri, oggi consigliere regionale di Fratelli d’Italia, per tutta la vita giornalista fra i più veementi e rissosi della destra nazionale. Dopo tutta una vita trascorsa assieme, è mancata la signora Enoe Bonfanti, nata nel 1938, sposata con Feltri dal 15 giugno del 1968. Si erano conosciuti al brefotrofio dove Feltri, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

© Milano.repubblica.it - Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri: la coppia è stata sposata per 58 anni

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Addio a Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri: erano sposati da 58 anni

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