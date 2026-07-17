Morta dopo due giorni la bimba di 11 anni incastrata nel bocchettone della piscina | le ombre sulla sicurezza e la cuffia della piccola

Una bambina di 11 anni è morta due giorni dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. La bambina era stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale pediatrico Gaslini martedì. Le autorità indagano sulla sicurezza della piscina e sulla presenza di dispositivi di protezione, come la cuffia, che avrebbe potuto prevenire l’incidente.

È morta Alice, la bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bimba era stata portata d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche lo scorso martedì, non ce l’ha fatta. Il bocchettone della piscina. Il decesso della bambina di 11 anni rimasta sott’acqua dopo esser stata risucchiata da un bocchettone in piscina è stato confermato dalla direzione sanitaria dell’ospedale Gaslini. Dopo quasi due giorni di ricovero nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale pediatrico di Genova, è stato dichiarato nella notte al termine del periodo di osservazione e degli accertamenti clinici previsti dal protocollo. 🔗 Leggi su Open.online

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È MORTA LA BIMBA DI 22 MESI INVESTITA DAL PADRE NEL CORTILE DI CASA

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