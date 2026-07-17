Morta bambina incastrata nel bocchettone della piscina a Sestri Levante affogata per i capelli impigliati
Una bambina di 11 anni è morta dopo essersi incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. La ragazza è rimasta sott’acqua e, nonostante i tentativi di soccorso, non è riuscita a essere salvata. La piscina è stata temporaneamente chiusa e sono in corso verifiche sulle condizioni di sicurezza dell’impianto. La famiglia sta ricevendo supporto psicologico.
È morta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Sestri Levante, è morta Alice la bimba rimasta incastrata nel bocchettone della piscina
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