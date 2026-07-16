Una bambina di Milano è rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piccola piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. La piscina, di dimensioni ridotte e situata vicino alle cabine di legno, ha causato l’incidente mentre la bambina giocava. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma la bambina è stata trasportata in ospedale in condizioni serie. La direzione dello stabilimento ha avviato verifiche sulla sicurezza della piscina.

Sestri Levante (Genova) – Una piscina piccola, poco più di un grosso impianto idromassaggio davanti alle cabine di legno all’interno di uno stabilimento balneare che quella famiglia di Milano frequenta da anni. Una giornata caldissima, da “bollino rosso“. Una giornata normale di mare e spiaggia come tante a Sestri Levante. E la tragedia, improvvisa. Ieri pomeriggio, in quello stabilimento la bambina era andata con la madre. Lo stabilimento balneare di sempre, uno dei tanti sul lungomare Descalzo di Sestri. La bimba ha deciso di fare il bagno nella piscinetta interna allo stabilimento, dove l’acqua non è molto profonda. L’incidente nella piscina dello stabilimento balneare di sempre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sestri Levante, capelli impigliati nel bocchettone della piscina: risucchiata bambina milanese, è grave

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