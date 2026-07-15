Il XXVI Pergolesi Spontini Festival si svolge dal 18 luglio al 21 settembre 2026 nelle aree di Pergolesi e Spontini, con un tema centrato su “Accordi disarmanti”. La manifestazione include mostre, laboratori e sessioni di fotografia, coinvolgendo diverse località della Vallesina. È organizzata dalla Fondazione Pergolesi Spontini ed è caratterizzata da un percorso itinerante che attraversa città e borghi della zona.

Il XXVI Pergolesi Spontini Festival, organizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini dal 18 luglio al 21 settembre 2026 nelle terre di Pergolesi e Spontini sotto il tema “Accordi disarmanti”, è una manifestazione itinerante che attraversa città e borghi della Vallesina. Intorno alla musica, tre proposte espositive animano Jesi per tutta la durata della rassegna e oltre, tra pittura, scenografia e fotografia. Nel foyer del Teatro G.B. Pergolesi, fino al 6 settembre, è visitabile “Il teatro di Orfeo”, mostra dedicata a Orfeo Tamburi (Jesi 1910 - Parigi 1994), pittore jesino di fama internazionale che studiò all’Accademia di Belle Arti di Roma,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mostre, laboratori e fotografia intorno al Pergolesi Spontini Festival

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