Caporalato e lavoro nero nei campi del Salento | irregolari 15 aziende agricole su 18

Nelle ultime settimane, i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro di Lecce hanno condotto un'operazione nelle aziende agricole della provincia di Lecce, con l’assistenza dei militari dell’Arma. Sono state ispezionate diciotto aziende e quindici di queste sono risultate irregolari, evidenziando la presenza di pratiche di lavoro non conformi alla normativa. L’attenzione si è concentrata sul contrasto al caporalato e al lavoro nero nei campi del Salento, settore che coinvolge numerose imprese agricole della zona.

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