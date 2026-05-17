Caporalato e lavoro nero nei campi del Salento | irregolari 15 aziende agricole su 18

Da lecceprima.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane, i carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro di Lecce hanno condotto un'operazione nelle aziende agricole della provincia di Lecce, con l’assistenza dei militari dell’Arma. Sono state ispezionate diciotto aziende e quindici di queste sono risultate irregolari, evidenziando la presenza di pratiche di lavoro non conformi alla normativa. L’attenzione si è concentrata sul contrasto al caporalato e al lavoro nero nei campi del Salento, settore che coinvolge numerose imprese agricole della zona.

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NARDÒ - Diciotto aziende agricole ispezionate, quindici risultate irregolari. È quanto riscontrato dall’operazione condotta nelle scorse settimane dai carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro di Lecce nel comparto agricolo della provincia salentina, con il supporto dei militari dell’Arma. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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