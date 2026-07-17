A metà del 2027 sarà aperto un nuovo stabilimento a Rovigo dedicato alla produzione di gioielli personalizzati. Nel 2025, l’azienda ha registrato un fatturato di 750 milioni di euro, continuando a crescere nonostante la crisi del settore del lusso.

Morellato cresce anche nel 2025 della crisi del lusso, raggiungendo i 750 milioni di fatturato. E conferma per metà 2027 l’apertura del nuovo stabilimento di Rovigo per i gioielli personalizzati. Chiude dunque il bilancio 2025 (nel caso dell’azienda, a fine febbraio 2026) con ricavi in crescita del 4% e margine operativo lordo che raggiunge il 21% sul fatturato, pari a 158 milioni (155 nel 2025) il gruppo padovano, prima azienda italiana di gioielleria e orologeria. Ma con 4.800 dipendenti, il ruolo di leader è su scala europea, grazie a 14 marchi di proprietà e 7 in licenza, e una rete di 665 negozi diretti tra Italia, Austria, Germania e... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Rovigo.

© Corrieredelveneto.corriere.it - Morellato: «A metà del 2027 si aprirà il nuovo stabilimento di Rovigo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Trento, Fugatti: il nuovo centro per i rimpatri aprirà nel 2027

Nuovo polo 0-6. Ok alla variante: "Aprirà nel 2027"È stato approvato il progetto per il nuovo polo scolastico 0-6 anni a Montespertoli, che aprirà nel settembre 2027.

Morellato: A metà del 2027 si aprirà il nuovo stabilimento di RovigoIl gruppo sale a 750 milioni di ricavi nel 2025. E apre la sfida dei gioielli personalizzati. Con 4.800 dipendenti, il ruolo di leader è su scala europea ... corrieredelveneto.corriere.it

Gioielleria, Morellato si espande in Europa tra sostenibilità e uso dei datiL’orafo che resiste meglio alla crisi di moda e lusso? Credo che alla gioielleria riesca proprio perché non è moda. Riflette sull’andamento del settore alla vigilia di Vicenzaoro, che apre venerdì ... corrieredelveneto.corriere.it