Morellato | A metà del 2027 si aprirà il nuovo stabilimento di Rovigo

Da corrieredelveneto.corriere.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A metà del 2027 sarà aperto un nuovo stabilimento a Rovigo dedicato alla produzione di gioielli personalizzati. Nel 2025, l’azienda ha registrato un fatturato di 750 milioni di euro, continuando a crescere nonostante la crisi del settore del lusso.

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Morellato cresce anche nel 2025 della crisi del lusso, raggiungendo i 750 milioni di fatturato. E conferma per metà 2027 l’apertura del nuovo stabilimento di Rovigo per i gioielli personalizzati. Chiude dunque il bilancio 2025 (nel caso dell’azienda, a fine febbraio 2026) con ricavi in crescita del 4% e margine operativo lordo che raggiunge il 21% sul fatturato, pari a 158 milioni (155 nel 2025) il gruppo padovano, prima azienda italiana di gioielleria e orologeria. Ma con 4.800 dipendenti, il ruolo di leader è su scala europea, grazie a 14 marchi di proprietà e 7 in licenza, e una rete di 665 negozi diretti tra Italia, Austria, Germania e... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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