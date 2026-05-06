Trento Fugatti | il nuovo centro per i rimpatri aprirà nel 2027

A Trento, il nuovo centro per i rimpatri è previsto aprire nel 2027. La costruzione di questa struttura si inserisce in un contesto più ampio che riguarda anche i lavori di ampliamento dell’ospedale cittadino. La gestione della Residenza Fersina, attualmente in uso, dipende dai lavori sui cantieri sanitari, che influenzano i tempi di trasferimento dei migranti. La pianificazione di questi interventi coinvolge più settori e amministrazioni locali.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il nuovo ospedale i tempi del trasferimento dei migranti?. Perché la gestione della Residenza Fersina dipende dai cantieri sanitari?. Quali nuovi obiettivi di occupazione prevede il piano di Fugatti?. Come cambierà la gestione dei flussi migratori nel territorio trentino?.? In Breve Stefania Segnana ha presentato quesiti sulla tempistica durante il question time.. Il trasferimento dipende dall'avvio dei lavori per il nuovo ospedale di Trento.. La dismissione della Residenza Fersina segue il cronoprogramma del cantiere sanitario.. Il piano mira a integrare politiche occupazionali per chi ha permesso di soggiorno.🔗 Leggi su Ameve.eu

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