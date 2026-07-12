È stato approvato il progetto per il nuovo polo scolastico 0-6 anni a Montespertoli, che aprirà nel settembre 2027. La struttura includerà anche un sistema di climatizzazione, per far fronte alle variazioni climatiche. La realizzazione del polo è prevista con un intervento che si concluderà nel 2027. La data di apertura è stata confermata, e l’edificio sarà dotato di sistemi per il controllo della temperatura.

MONTESPERTOLI Il nuovo polo scolastico per l’infanzia 0-6 anni di Montespertoli aprirà a settembre 2027. E avrà anche la climatizzazione: con questi sbalzi del tempo non si scherza più. Il cantiere sta andando avanti, con qualche proroga. Comunque si conta di terminare il grosso dei lavori entro il 31 agosto prossimo. Poi ci sarà un anno di tempo per i dettagli. Il Comune ha approvato l’aggiornamento e l’integrazione della variante in corso d’opera. Siamo sempre nel contesto del ‘ Pnrr ’. Ci sono state delle novità da vagliare rispetto al piano originario: quantità di scavo e di rete elettrosaldata risultate sottostimate rispetto all’intera area di cantiere e una difformità tra le prestazioni dei serramenti indicate negli elaborati di progetto e quelle effettivamente richieste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo polo 0-6. Ok alla variante: "Aprirà nel 2027"

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