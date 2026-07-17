I pm sono pronti a contestare le condanne nel caso del crollo del ponte Morandi del 2018, che ha causato 43 morti. La Procura si impegna a difendere le decisioni del Tribunale di Genova, che ha condannato a 12 anni un imputato e altri 31 a pene variabili. Nonostante il silenzio ufficiale, fonti giudiziarie indicano che la battaglia legale è già iniziata.

Nel silenzio della Procura c’è già chi promette battaglia. L’obiettivo è la difesa delle pene inflitte dal Tribunale di Genova a Giovanni Castellucci (12 anni) e agli altri 31 condannati per il crollo del ponte Morandi che il 14 agosto del 2018 ha fatto 43 vittime. E per farlo ricorreranno in appello e fino alla Cassazione cercando di difendere l’aggravante che i giudici non hanno riconosciuto all’impianto accusatorio: la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nessun accanimento, sia chiaro. Ma il ragionamento è un po’ questo: se i giudici di secondo grado dovessero togliere anche l’«omicidio stradale» le pene subirebbero una drastica riduzione e questo è un rischio che i pm non vogliono correre. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Morandi, la battaglia dei pm per difendere le condanne

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