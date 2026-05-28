Gioco d’azzardo Croatti M5s | Nel Riminese bruciati 854 milioni di euro Quasi 3 mila euro a cittadino

Notizia in breve

Nel Riminese, sono stati bruciati circa 854 milioni di euro attraverso il gioco d’azzardo. Ogni cittadino avrebbe perso in media quasi 3 mila euro. Un rappresentante di un partito politico ha affermato che i costi sociali di questa attività sono elevatissimi e che i benefici vanno alle poche grandi aziende che gestiscono il mercato.