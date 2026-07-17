La conferma definitiva per la realizzazione della metropolitana a Monza è arrivata dopo l’approvazione degli extracosti, che aveva rappresentato l’ultimo ostacolo burocratico. Con il via libera, si avvia la fase operativa dei lavori per i 13 chilometri di linea, che collegheranno Monza a Milano. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, consentendo di procedere con le attività di cantiere e progettazione. La conclusione di questa fase apre la strada alle fasi successive di realizzazione del progetto.

Monza, 17 luglio 2026 – Anche l’ultimo ostacolo burocratico della metropolitana verso Monza è superato. Ora la realizzazione dei 13 chilometri di prolungamento della linea M5 da Bignami al capoluogo della Brianza passa alla fase operativa: assegnazione dell’appalto entro fine anno e poi sette anni successivi di lavori per scavare il tunnel e costruire le nuove stazioni. Ieri è arrivato l’ulteriore via libera da parte della Corte dei Conti, la conferma dell’atto di registrazione da parte della magistratura contabile del decreto che assegna tutti i fondi per il prolungamento dell’M5, compresi gli extracosti di 570 milioni emersi rispetto al progetto iniziale, ed è la conferma finale della disponibilità di tutti gli 1,88 miliardi di euro necessari per realizzare l’opera secondo gli ultimi aggiornamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Monza e la nuova M5, c’è l’ultimo via libera: extracosti ok, si passa alla fase operativa

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