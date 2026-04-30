Fs Sud Est la nuova società subentra alla vecchia | parte la fase operativa

A partire dal primo maggio, la nuova società FS Sud Est S.r.l. prende il posto di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S. nelle attività di trasporto ferroviario e automobilistico nelle regioni coinvolte. La società ha avviato le operazioni e ha assunto la gestione delle linee e dei servizi precedentemente gestiti dall'ente precedente. La fase operativa è ora ufficialmente attiva.

BARILECCE - Da domani, 1 maggio, la nuova società FS Sud Est S.r.l. subentra nelle attività di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. che viene messa in liquidazione.Con l'avvio operativo di FS Sud Est sono stati assicurati la continuità dei servizi ferroviari e automobilistici.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Fse, addio alla vecchia società: da domani scatta l'era di 'Fs Sud Est'Una svolta che segna l'inizio del nuovo corso per l'azienda di trasporti pugliese. Ferrovie Sud Est, la nuova società subentra nei contratti con la Regione: "Garanzie su livello occupazionale e servizi"Il provvedimento, approvato ieri, giunge al termine di studi e approfondimenti che hanno interessato diverse vicende intercorse negli ultimi mesi:... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ferrovie del Sud Est, la Regione Puglia dà il via libera al subentro di FS Sud Est: Piemontese, Scelta necessaria tra vincoli giuridici, lavoro, investimenti e diritto alla mobilità; Una newco della Regione Puglia per Sud Est e altre tre ferrovie locali. Ma senza accordo a inizio 2027 i treni si fermano; Puglia, verso una società regionale per le ferrovie locali; Archeologia subacquea,nuove indagini sui fondali della Sicilia Sud-Est. FS Sud Est, dal 1° maggio nasce la nuova società: continuità del servizio e piano da 1,2 miliardi di investimentiBARI - Da domani, 1° maggio 2026, prende ufficialmente avvio la nuova società FS Sud Est S.r.l., che subentra nelle attività di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., destinata alla li ... giornaledipuglia.com REALTA' SOCIETARIA FS Sud Est rinasce: dal 1° maggio una nuova realtà societariaLa nuova subentra nelle attività di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., posta contestualmente in liquidazione ... statoquotidiano.it Prende il posto di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l che viene messa in liquidazione - facebook.com facebook Domani l’Italia si dividerà in due: miglioramenti al Nord, rovesci più insistenti verso Adriatico e Sud. Giovedì 30 aprile avremo ancora instabilità moderata al mattino sulle zone alpine e prealpine della Lombardia e sui settori occidentali del Piemonte, mentre il x.com