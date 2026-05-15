M5 Milano-Monza | Sala e Pilotto premono per il via libera ai fondi

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sulla linea lilla tra Milano e Monza si focalizza sulle modalità di avvio dei lavori e sui fondi necessari. È ancora da definire quando inizieranno gli scavi per la nuova tratta. I 576 milioni di euro richiesti sono stati individuati attraverso fonti pubbliche e private, ma i dettagli sulle modalità di reperimento non sono stati resi pubblici. Le autorità coinvolte stanno valutando le procedure per ottenere il via libera definitivo.

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? Punti chiave Quando inizieranno effettivamente gli scavi per la nuova linea lilla?. Come sono stati reperiti i 576 milioni di euro necessari?. Perché il ritardo della Conferenza Unificata bloccherebbe i cantieri?. Quali conseguenze avrà il dirottamento dei fondi dalla linea M4?.? In Breve Stanziati 576.493.626 euro per coprire rincari materiali e 11 fermate previste.. Oltre 400 milioni derivano dal dirottamento fondi precedentemente assegnati alla linea M4.. Approvazione Conferenza Unificata attesa il 21 maggio per bando entro il 30 giugno.. Cantieri previsti nel 2027 con conclusione lavori stimata intorno all'anno 2033.. I sindaci di Milano e Monza premono per il via libera del decreto fondi entro il 21 maggio, puntando alla pubblicazione del bando per la M5 entro il 30 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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