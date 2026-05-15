M5 Milano-Monza | Sala e Pilotto premono per il via libera ai fondi

Il dibattito sulla linea lilla tra Milano e Monza si focalizza sulle modalità di avvio dei lavori e sui fondi necessari. È ancora da definire quando inizieranno gli scavi per la nuova tratta. I 576 milioni di euro richiesti sono stati individuati attraverso fonti pubbliche e private, ma i dettagli sulle modalità di reperimento non sono stati resi pubblici. Le autorità coinvolte stanno valutando le procedure per ottenere il via libera definitivo.

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