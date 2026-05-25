Monza evasione e associazione a delinquere | chiesto il rinvio a giudizio per Davide Erba

La Procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio per Davide Erba, editore del bisettimanale “Il Cittadino”. La richiesta riguarda reati di evasione e associazione a delinquere. La decisione sarà presa dal giudice nelle prossime settimane.

Monza, 25 Maggio 2026 - La Procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio per Davide Erba, l'editore del bisettimanale “Il Cittadino”. Secondo l'accusa l'imprenditore 45enne di Biassono che da anni vive a Dubai avrebbe pagato un “pacchetto fiscale” che gli garantiva la possibilità di abbattere il debito con l'Erario attraverso la certificazione di corsi di formazione 4.0 ai dipendenti de "Il Cittadino", che in realtà non sarebbero mai partiti. https:www.ilgiorno.itmonza-brianzacronacadavide-erba-2f8174b4 I reati contestati. Con lui sono imputati a vario titolo di associazione per delinquere, indebita compensazione di crediti di imposta per 1,1 milioni di euro, falso ideologico ed evasione fiscale per quasi 990mila euro i professionisti presunti ideatori della certificazione, il commercialista Lorenzo Rigoni e l'avvocato Diego Zerri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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