Avrebbe pagato un ’pacchetto fiscale’ che gli garantiva la possibilità di abbattere il debito con l’Erario attraverso la certificazione di corsi di formazione 4.0 ai dipendenti de Il Cittadino, che in realtà non sarebbero mai partiti. Ora la Procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio per l’editore del bisettimanale di cronaca di Monza e Brianza Davide Erba, imprenditore 45enne di Biassono che da anni vive a Dubai. Con lui sono imputati a vario titolo di associazione per delinquere, indebita compensazione di crediti di imposta per 1,1 milioni di euro, falso ideologico ed evasione fiscale per quasi 990mila euro i professionisti presunti ideatori della certificazione, il commercialista Lorenzo Rigoni e l’avvocato Diego Zerri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La richiesta della Procura di Monza: "Rinviate a giudizio Davide Erba"

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