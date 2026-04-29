Italfimet ha inaugurato il suo quarto stabilimento a Monte San Savino, dando il via alle attività di un nuovo polo tecnologico dedicato all’elettronica galvanica. L'apertura si inserisce nel percorso di espansione dell'azienda, che si occupa di processi di galvanizzazione. La nuova struttura si trova nella stessa località degli altri impianti e rappresenta un ulteriore passo nella produzione dell’azienda.

MONTE SAN SAVINO (AR) – Nuovo traguardo per Italfimet, realtà di riferimento a livello internazionale nel settore della galvanica, che ha ufficialmente avviato l’attività nel suo quarto stabilimento produttivo a Monte San Savino. La nuova struttura è interamente dedicata alla divisione elettronica e rappresenta un investimento strategico volto a rafforzare la presenza sul territorio e ad ampliare la capacità operativa dell’azienda. Il nuovo stabilimento nasce come un vero e proprio polo tecnologico avanzato, progettato per sviluppare componenti di elettronica e automazione destinati alla lavorazione galvanica dei metalli preziosi. L’obiettivo è rispondere in modo sempre più efficiente alle esigenze di settori diversificati, dall’oreficeria al mondo della moda, garantendo soluzioni innovative e altamente performanti.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Italfimet inaugura il quarto stabilimento a Monte San Savino: nasce il polo tecnologico per l’elettronica galvanica

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