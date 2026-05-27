Domenica 31 maggio la musica di Oida al Museo dell’olio di Monte San Savino per l’ultima data di Arezzo Nascosta

Notizia in breve

Domenica 31 maggio si è svolto l’ultimo evento di “Arezzo Nascosta”, il progetto musicale promosso dall’OIDA Orchestra Instabile di Arezzo. La serata si è tenuta al Museo dell’olio di Monte San Savino, con la performance della band Oida. L’appuntamento ha concluso la serie di incontri dedicati a scoprire luoghi insoliti e storici attraverso musica dal vivo, coinvolgendo diverse formazioni musicali e corali.