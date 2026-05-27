Domenica 31 maggio la musica di Oida al Museo dell’olio di Monte San Savino per l’ultima data di Arezzo Nascosta

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 31 maggio si è svolto l’ultimo evento di “Arezzo Nascosta”, il progetto musicale promosso dall’OIDA Orchestra Instabile di Arezzo. La serata si è tenuta al Museo dell’olio di Monte San Savino, con la performance della band Oida. L’appuntamento ha concluso la serie di incontri dedicati a scoprire luoghi insoliti e storici attraverso musica dal vivo, coinvolgendo diverse formazioni musicali e corali.

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Arezzo, 27 maggio 2026 – Ultimo appuntamento per “Arezzo Nascosta”, il format ideato da OIDA Orchestra Instabile di Arezzo che unisce piccole formazioni musicali e corali alla scoperta di luoghi insoliti, storici e suggestivi del territorio. Domenica 31 maggio la rassegna farà tappa al Museo dell’Olio SuprEVO Morettini di Monte San Savino: alle 17.30, negli spazi dell’innovativo museo dedicato al mondo dell’olio, sarà protagonista Alma Duo, formazione composta da Francesca Sofia Presentini al flauto e Federico Piccioli alla chitarra, entrambi musicisti della Scuola musicale “Ugo Cappetti”. Il concerto proporrà un percorso musicale capace di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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