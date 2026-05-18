Steve Haines diventa cittadino onorario di Valmadrera
Il consiglio comunale di Valmadrera si riunirà giovedì 22 maggio in seduta straordinaria per conferire la cittadinanza onoraria a Steve Haines. Si tratta del riconoscimento più elevato che un comune italiano può assegnare a una persona nata altrove. La decisione avviene in una riunione pubblica e ufficiale, che segnerà l’atto formale di attribuzione del titolo. La cerimonia si svolgerà nella sala consiliare del municipio.
Giovedì 22 maggio il consiglio comunale di Valmadrera si riunirà in seduta straordinaria per conferire la cittadinanza onoraria a Steve Haines: il riconoscimento più alto che un comune italiano possa tributare a chi non è nato sotto quella bandiera.La proposta è arrivata dal sindaco Cesare. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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