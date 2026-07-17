Dal 16 luglio è diventato obbligatorio per chi guida un monopattino avere un'assicurazione RC Auto. Chi viene coinvolto in un incidente senza copertura può essere soggetto a sanzioni pecuniarie e altre conseguenze legali. La normativa mira a garantire coperture assicurative anche per i veicoli leggeri come i monopattini. La mancanza di assicurazione comporta rischi di sanzioni e responsabilità in caso di danni a terzi.

Dal 16 luglio scorso avere un'assicurazione Rc Auto non è più un'opzione, ma un obbligo di legge e chi guida senza polizza rischia sanzioni pesanti. Una generica Rc Famiglia, per quanto diffusa nelle case degli italiani, non è allora più sufficiente: serve una copertura dedicata, agganciata al contrassegno identificativo del mezzo, il cosiddetto "targhino", verificabile in tempo reale sul Portale dell'Automobilista. Sulla carta, la rivoluzione è compiuta, ma nella realtà le targhe rilasciate finora sono ancora poche rispetto al numero di monopattini in circolazione nelle città italiane. Tradotto: una parte di chi sale u un monopattino potrebbe non essere affatto in regola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Monopattino non assicurato: cosa succede in caso di incidente

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MONOPATTINI ELETTRICI: SALTA L'ASSICURAZIONE... E ORA PAGHI TU!

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