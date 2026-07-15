Da alcuni giorni si registrano numerose segnalazioni di auto in panne tra Veneto e Friuli Venezia-Giulia a causa di alghe nel gasolio. Sono state più di dieci le vetture coinvolte, tutte con serbatoi contaminati da carburante sporco. La presenza di alghe nel gasolio ha causato il blocco dei veicoli. Gli automobilisti colpiti sono stati invitati a verificare il carburante e a rivolgersi alle officine per la pulizia dei serbatoi.

Le segnalazioni, che ormai hanno superato la decina, si susseguono da giorni e tutte nell’area tra Veneto e Friuli Venezia-Giulia: sta diventando sempre di più un “giallo” il gasolio sporco trovato all’interno dei serbatoi che blocca le autovetture. I casi più eclatanti. L’area del Nord-Est, dunque, è la più bersagliata: già dodici casi di vetture danneggiate dopo aver fatto rifornimento in alcune stazioni di servizio tra le province di Belluno, Venezia e Treviso fino a coinvolgere Sappada e la Val di Fassa. Tra gli episodi più gravi per l’incolumità delle persone c’è quello avvenuto a Segusino (Treviso) con un automobilista fino in panne all’interno di una galleria creando un potenziale pericolo per se stesso e per gli altri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Alghe nel gasolio, auto in panne tra Veneto e Friuli: cosa succede e cosa fare in caso di guasto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GASOLIO CONTAMINATO, CRESCE L'EMERGENZA: AUTO IN PANNE ANCHE IN GALLERIA | 13/07/2026

Notizie e thread social correlati

Trovano alghe nel serbatoio, giallo sui casi di “gasolio sporco”: i sospetti dietro le auto in panne tra Veneto e FriuliIn diverse auto tra Veneto e Friuli si sono verificati guasti a causa di alghe trovate nei serbatoi.

Tra strage di Gorgonie, pesci scorpione e mareggiate, cosa succede sotto il Mediterrneo? «Alghe in sofferenza, è come perdere i boschi»Le acque della Toscana mantengono una buona qualità per la balneazione, ma il Mediterraneo sta affrontando problemi legati a eventi come mareggiate e...

Temi più discussi: Trovano alghe nel serbatoio, giallo sui casi di gasolio sporco: i sospetti dietro le auto in panne tra Veneto e Friuli; Allarme 'gasolio sporco' in quattro province: acqua nel carburante e gravi danni alle auto. Adiconsum: ''Ecco cosa deve fare chi riscontra guasti''; Gasolio sporco: boom di casi in due giorni a Nord Est; SEGUSINO | GASOLIO CONTAMINATO, CRESCE L’EMERGENZA: AUTO IN PANNE ANCHE IN GALLERIA.

Trovano alghe nel serbatoio, giallo sui casi di gasolio sporco: i sospetti dietro le auto in panne tra Veneto e Friuli x.com

Alghe nel gasolio, auto in panne tra Veneto e Friuli: cosa succede e cosa fare in caso di guastoElementi contaminati ritrovati dentro i serbatoi di numerose auto: quali sono le cause e i cosa fare se la vettura si blocca dopo il rifornimento ... ilgiornale.it

Gasolio sporco nei serbatoi, altri 4 casi. Un'auto in panne nel mezzo della galleria, trovate delle algheTREVISO - L'emergenza gasolio sporco si espande a macchia d'olio. Dopo i primi cinque casi tra Belluno e Treviso, altre quattro segnalazioni, di guasti gravi, arrivano dalle province ... ilmessaggero.it