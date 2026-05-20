Delmastro condannato per il caso Cospito la conferma in appello per l’ex sottosegretario | di cosa era accusato e cosa succede ora

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a otto mesi di reclusione per l’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. La condanna riguarda il reato di «rivelazione del segreto d’ufficio» legato alla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito. La decisione segue il processo di primo grado e non prevede modifiche alla sentenza già emessa. Ora, l’ex sottosegretario dovrà affrontare le eventuali conseguenze legali previste dalla legge.

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a otto mesi per l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, imputato per « rivelazione del segreto d’ufficio » nell’ambito della vicenda che coinvolge l’anarchico Alfredo Cospito. La sentenza è stata pronunciata oggi, mercoledì 20 maggio, dopo oltre due ore di camera di consiglio. « Sicuramente andremo in Cassazione », ha detto Delmastro, che si è dimesso a marzo da sottosegretario alla Giustizia dopo la bufera sui rapporti col clan Senese. La Procura generale aveva invece chiesto la sua assoluzione. La stessa condanna a otto mesi era già stata inflitta in primo grado nel febbraio dello scorso anno. 🔗 Leggi su Open.online

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Caso Cospito, per Delmastro confermata condanna in appello ad 8 mesi

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