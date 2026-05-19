Milano e hinterland | scattano le multe per i monopattini senza targa
A Milano e nelle zone limitrofe, le autorità hanno iniziato a multare i conducenti di monopattini senza il nuovo contrassegno. La sanzione prevista per chi circola senza il contrassegno è di una certa cifra. Per evitare di danneggiare l’adesivo durante l’applicazione, bisogna seguire procedure specifiche. Questa misura si applica a chi utilizza monopattini senza targa, che ora sono obbligatori per legge. Le multe vengono applicate sia in città che nelle aree circostanti.
? Punti chiave Quanto costa la multa per chi circola senza il nuovo contrassegno?. Come si evita di rompere l'adesivo durante il montaggio della targa?. Perché i monopattini rischiano di circolare senza copertura assicurativa?. Quali documenti servono ai minorenni per regolarizzare il mezzo?.? In Breve Sanzioni per mancanza targa da 100 a 400 euro e casco obbligatorio.. Tariffa N174 di 34,86 euro per avviare la pratica sul Portale dell'automobilista.. Oltre 40 mila domande ricevute negli ultimi dieci giorni in tutta Italia.. Assicurazione obbligatoria posticipata al 16 luglio per gestire i ritardi della Motorizzazione.. Domenica scorsa, tra... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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