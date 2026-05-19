Milano e hinterland | scattano le multe per i monopattini senza targa

A Milano e nelle zone limitrofe, le autorità hanno iniziato a multare i conducenti di monopattini senza il nuovo contrassegno. La sanzione prevista per chi circola senza il contrassegno è di una certa cifra. Per evitare di danneggiare l’adesivo durante l’applicazione, bisogna seguire procedure specifiche. Questa misura si applica a chi utilizza monopattini senza targa, che ora sono obbligatori per legge. Le multe vengono applicate sia in città che nelle aree circostanti.

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