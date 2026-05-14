Monopattini in città scattano le nuove regole | obbligatoria una targa e l' assicurazione
Dal 16 maggio entreranno in vigore in Italia nuove norme sul uso dei monopattini elettrici, che prevedono l’obbligo di una targa e di un’assicurazione. Questi aggiornamenti riguardano i veicoli che circolano nelle aree urbane, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e facilitare il monitoraggio dei mezzi. Le nuove disposizioni sono state introdotte per regolare la circolazione e garantire maggiore controllo sul territorio.
ANCONA - Cambiano dal 16 maggio in Italia le regole del Codice della Strada per i monopattini elettrici, ai fini di una maggiore sicurezza e tracciabilità del mezzo. I punti fondamentali per essere in regola riguardano targa, assicurazione e casco. Sarà obbligatorio avere il contrassegno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sullo stesso argomento
Monopattini elettrici: targa e assicurazione RC, le nuove regole? Punti chiave Quando scatta l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici? Quanto costano le sanzioni per chi circola senza targa? Chi...
Leggi anche: Monopattini, nuove regole al via: targa obbligatoria da maggio, polizza da luglio
Si parla di: Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti.
Monopattini, dal 17 maggio targa obbligatoria: «Poche richieste, scattano le multe fino a 400 euro»Divieto di circolazione senza contrassegno sia per i mezzi privati che per quelli a noleggio: «Molti hanno confuso la data dell’obbligo della targa con quella dell’assicurazione» ... corrieredelveneto.corriere.it
Monopattini, scatta l’obbligo di targa: cosa cambia e quali sono le sanzioniEntro il 16 maggio i proprietari dovranno munirsi di targa. Dal 16 luglio obbligatoria anche l’assicurazione. Ecco tutte le nuove regole: limiti di velocità, obblighi e multe previste dal codice della ... lanazione.it