Monopattini in città scattano le nuove regole | obbligatoria una targa e l' assicurazione

Dal 16 maggio entreranno in vigore in Italia nuove norme sul uso dei monopattini elettrici, che prevedono l’obbligo di una targa e di un’assicurazione. Questi aggiornamenti riguardano i veicoli che circolano nelle aree urbane, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e facilitare il monitoraggio dei mezzi. Le nuove disposizioni sono state introdotte per regolare la circolazione e garantire maggiore controllo sul territorio.

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