Dal 16 luglio 2026, chi utilizza un monopattino elettrico in Italia deve possedere una polizza di responsabilità civile associata al contrassegno. Le tariffe delle assicurazioni variano, con alcune polizze che arrivano fino a 417 euro all’anno. La normativa impone l’obbligo di copertura assicurativa per tutti i veicoli a due ruote senza motore termico, anche se non sono ancora state definite le modalità di applicazione e verifica.

Dal 16 luglio 2026 chi circola in Italia con un monopattino elettrico deve avere una polizza di responsabilità civile collegata al contrassegno identificativo del mezzo, ma il debutto del nuovo obbligo, invece di aprire un mercato ampio, trasparente e facilmente confrontabile, consegna ai consumatori un’offerta ancora ridotta, prodotti comparsi soltanto a ridosso della scadenza e premi assicurativi che possono arrivare a 417 euro all’anno, una cifra capace in alcuni casi di avvicinarsi, se non addirittura di superare, il prezzo pagato per acquistare il monopattino. L’obiettivo della misura è aumentare la tutela delle persone coinvolte negli... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Monopattini, l’assicurazione obbligatoria è già un salasso: polizze fino a 417 euro

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Monopattini elettrici, assicurazione rca obbligatoria dal 16 luglio 2026

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