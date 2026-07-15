Monopattini dal 16 luglio scatta l'assicurazione obbligatoria | quanto costano le polizze
Dal 16 luglio 2026 diventa obbligatoria l'assicurazione per i monopattini elettrici, con un costo che può arrivare fino a 150 euro. Assoutenti segnala i possibili aumenti per gli utenti e chiede più controlli nelle aree urbane, dove molte regole vengono ancora ignorate.
Dal 16 luglio 2026 scatta l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, potrebbe arrivate a costare fino a 150 euro. Assoutenti richiama l'attenzione sui costi per gli utenti e soprattutto sulla necessità di maggiori controlli nelle città, dove secondo l'associazione molte regole già in vigore vengono ancora ignorate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Monopattini, cambia tutto: targa e assicurazione obbligatorie entro maggio
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