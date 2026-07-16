Assicurazione obbligatoria per i monopattini quanto costano le polizze | multe fino a 400 euro
Dal 16 luglio 2026, entra in vigore l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, che devono coprire la responsabilità civile verso terzi. Chi non si adegua rischia multe fino a 400 euro. L’obbligo riguarda tutti i veicoli in circolazione che rientrano nella categoria. Le compagnie assicurative stanno predisponendo le polizze specifiche, con costi variabili. Le sanzioni si applicano anche in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine.
Da giovedì 16 luglio 2026 il Codice della Strada vede l’introduzione di un nuovo obbligo relativo ai monopattini elettrici, che devono essere coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Senza la polizza non sarà più possibile circolare e chi verrà fermato rischierà una multa compresa tra 100 e 400 euro. Quanto costa l’assicurazione per il monopattino. L’obbligo, introdotto dalla legge n. 177 del 25 novembre 2024 e rinviato di due mesi rispetto alla scadenza iniziale in accoglimento delle richieste di Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), riguarda circa un milione di monopattini privati, oltre ai mezzi utilizzati nei servizi di sharing. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
DA OGGI TARGA OBBLIGATORIA PER I MONOPATTINI ELETTRICI: ma che senso ha
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