Da giovedì 16 luglio 2026 il Codice della Strada vede l’introduzione di un nuovo obbligo relativo ai monopattini elettrici, che devono essere coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Senza la polizza non sarà più possibile circolare e chi verrà fermato rischierà una multa compresa tra 100 e 400 euro. Quanto costa l’assicurazione per il monopattino. L’obbligo, introdotto dalla legge n. 177 del 25 novembre 2024 e rinviato di due mesi rispetto alla scadenza iniziale in accoglimento delle richieste di Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), riguarda circa un milione di monopattini privati, oltre ai mezzi utilizzati nei servizi di sharing. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Assicurazione obbligatoria per i monopattini, quanto costano le polizze: multe fino a 400 euro

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DA OGGI TARGA OBBLIGATORIA PER I MONOPATTINI ELETTRICI: ma che senso ha

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Monopattini, dal 16 luglio scatta l’assicurazione obbligatoria: quanto costano le polizzeDal 16 luglio 2026 diventa obbligatoria l'assicurazione per i monopattini elettrici, con un costo che può arrivare fino a 150 euro.

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#Monopattini elettrici, scatta l'assicurazione obbligatoria. Dal 16 luglio, oltre al targhino, occorre anche l'assicurazione specifica per il mezzo elettrico a due ruote secondo il codice della strada @TgrRai #IoSeguoTgr x.com

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