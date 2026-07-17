In cinque mesi, l’uso di monopattini e bici elettriche ha evitato di immettere 14 tonnellate di CO2 nell’atmosfera. Il servizio di sharing, realizzato in collaborazione tra il Comune e l’azienda Lime, ha contribuito alla riduzione delle emissioni di gas serra. I mezzi sono stati utilizzati come alternativa ai veicoli tradizionali, con un impatto positivo anche sulla mobilità urbana. Nessun dato sul numero di corse o utenti coinvolti.

Con i monopattini elettrici e le bici a pedalata assistita, in 5 mesi si è evitato d’immettere nell’ambiente 14 tonnellate di anidride carbonica. Bilancio positivo, in termini ambientali e non solo, per il servizio di sharing nato dall’accordo fra il Comune di San Donato e l’azienda Lime. Stando ai dati diffusi dall’ente locale, tra gennaio e maggio 2026 il sistema che consente di noleggiare bici e monopattini per gli spostamenti all’interno della città ha registrato un totale di 31.839 corse. I numeri indicano un maggior gradimento per l’uso del monopattino: sono state infatti 19.213 le corse effettuate con questo mezzo, a fronte delle 12.626 totalizzate dalle bici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monopattini e bici ‘Lime‘: evitate 14 tonnellate di Co2

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