Milano revoca l’autorizzazione a Bird | via i monopattini sharing senza targa in città restano quelli di Dott e Lime
Milano ha revocato l’autorizzazione a Bird per monopattini sharing privi di targa, eliminando il servizio dell’operatore. La decisione è stata presa a causa del mancato adeguamento al decreto ministeriale sulla targa. Attualmente, in città rimangono attivi i monopattini di Dott e Lime. La rimozione riguarda i veicoli di Bird, che non rispettavano le nuove norme sulle targhe, mentre gli altri operatori sono ancora autorizzati.
Palazzo Marino ritira il via libera all’operatore per il mancato adeguamento al decreto ministeriale sulla targa. Dopo il provvedimento, a Milano restano 4.000 monopattini in sharing gestiti da due società. A Milano si riduce il numero degli operatori di monopattini in sharing. Il Comune di M. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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