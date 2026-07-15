Milano revoca l’autorizzazione a Bird | via i monopattini sharing senza targa in città restano quelli di Dott e Lime

Notizia in breve

Milano ha revocato l’autorizzazione a Bird per monopattini sharing privi di targa, eliminando il servizio dell’operatore. La decisione è stata presa a causa del mancato adeguamento al decreto ministeriale sulla targa. Attualmente, in città rimangono attivi i monopattini di Dott e Lime. La rimozione riguarda i veicoli di Bird, che non rispettavano le nuove norme sulle targhe, mentre gli altri operatori sono ancora autorizzati.